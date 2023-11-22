22 ноября, 00:41
Палестино-израильский конфликт

В Израиле потребовали от СБ ООН пресечь действия "Хезболлах"

По мнению израильского министра иностранных дел Эли Коэна, если резолюция 1701 не будет выполнена в полном объеме и в приграничных районах сохранится присутствие вооруженных формирований, это приведет к развязыванию региональной войны

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн потребовал от Совета Безопасности ООН принять меры, чтобы пресечь действия вооруженных отрядов шиитской организации "Хезболлах" на ливано-израильской границе, обеспечив выполнение резолюции СБ ООН 1701, установившей режим прекращения огня в регионе после конфликта между Израилем и "Хезболлах" летом 2006 года.

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"Ради региональной стабильности и во избежание дальнейшей эскалации следующая сессия Совета Безопасности ООН должна применить совершенно другой подход с целью положить конец опасным нарушениям со стороны "Хезболлах" и других группировок на границе", - написал Коэн в письме в Совбез ООН, выдержки из которого приводит 12-й канал израильского телевидения.

В том же письме израильский министр предупреждает, что если резолюция 1701 не будет выполнена в полном объеме и в приграничных районах сохранится присутствие вооруженных формирований, а Временные сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) не задействуют все свои возможности для предотвращения любого военного присутствия во вверенном им районе, эти события приведут к развязыванию региональной войны, сообщает 12-й канал.

В августе 2006 года Совет Безопасности принял резолюцию 1701 о прекращении боевых действий в Ливане между Израилем и группировкой "Хезболлах". Этой же резолюцией он расширил полномочия и состав ВСООНЛ, которые были учреждены еще в 1978 году. Документ предусматривал увеличение численности голубых касок в стране с 2,5 тыс. до 15 тыс. военнослужащих. Одной из ключевых задач ВСООНЛ является создание между "голубой линией" и рекой Литани зоны, свободной от незаконных вооруженных формирований. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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