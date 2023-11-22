22 ноября, 02:33
Палестино-израильский конфликт

СМИ: Блинкен намерен на следующей неделе посетить Израиль

Глава Госдепа планирует провести там консультации с израильскими и палестинскими должностными лицами по ситуации в Газе, передает портал Axios

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует в начале следующей недели посетить Израиль для консультаций с израильскими и палестинскими должностными лицами по ситуации в секторе Газа.

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Об этом сообщил во вторник портал Axios ​​​​со ссылкой на источники.

Визит может состояться на фоне реализации договоренностей об освобождении заложников между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС при посредничестве Катара. Это будет четвертая поездка госсекретаря в Израиль с начала обострения палестино-израильского конфликта.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер отказался комментировать эту информацию. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильБлинкен, Энтони
© Информационное агентство ТАСС
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