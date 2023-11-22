Yonhap: Южная Корея, США и Япония могут провести учения ВМС в ответ на пуск спутника КНДР

По данным агентства, сейчас проводят консультации по этому вопросу

СЕУЛ, 22 ноября. /ТАСС/. Республика Корея, США и Япония обсуждают возможность проведения трехсторонних учений ВМС с участием американского авианосца USS Carl Vinson, который 21 ноября прибыл в Пусан. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источники в правительстве.

"Мы проводим консультации по вопросу проведения совместных американо-южнокорейских учений и маневров с участием Республики Корея, США и Японии в водах к югу от Корейского полуострова на этих выходных, когда Carl Vinson начнет возвращаться", - сказал источник. По информации агентства, двусторонние учения США и Южной Кореи, скорее всего, пройдут 25 ноября, а трехсторонние - 26 ноября.

Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что запуск спутника 21 ноября прошел успешно, аппарат выведен на орбиту. Запуск состоялся раньше объявленного срока - КНДР предупредила о планах запустить ракету-носитель в период с 22 ноября по 1 декабря. До этого состоялись две неудачные попытки вывести спутник на орбиту в мае и августе.

Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея в среду указал, что Вашингтон, Сеул и Токио обменивались информацией о запуске, но не в режиме реального времени. Агентство Рёнхап указывает, что страны направили в специально назначенные для совместного слежения за ракетой акватории по эсминцу, оснащенному системой Aegis. На борту этих кораблей есть радары, способные обнаруживать цели на расстоянии более 1 000 км. Ранее КНДР уведомила Японию о трех зонах, где могла бы возникнуть опасность в связи с пуском: в Восточно-Китайском море, в Желтом море и к востоку от филиппинского острова Лусон.