22 ноября, 04:23
Ситуация на Корейском полуострове

Yonhap: Южная Корея, США и Япония могут провести учения ВМС в ответ на пуск спутника КНДР

По данным агентства, сейчас проводят консультации по этому вопросу

СЕУЛ, 22 ноября. /ТАСС/. Республика Корея, США и Япония обсуждают возможность проведения трехсторонних учений ВМС с участием американского авианосца USS Carl Vinson, который 21 ноября прибыл в Пусан. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источники в правительстве.

"Мы проводим консультации по вопросу проведения совместных американо-южнокорейских учений и маневров с участием Республики Корея, США и Японии в водах к югу от Корейского полуострова на этих выходных, когда Carl Vinson начнет возвращаться", - сказал источник. По информации агентства, двусторонние учения США и Южной Кореи, скорее всего, пройдут 25 ноября, а трехсторонние - 26 ноября.

Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что запуск спутника 21 ноября прошел успешно, аппарат выведен на орбиту. Запуск состоялся раньше объявленного срока - КНДР предупредила о планах запустить ракету-носитель в период с 22 ноября по 1 декабря. До этого состоялись две неудачные попытки вывести спутник на орбиту в мае и августе.

Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея в среду указал, что Вашингтон, Сеул и Токио обменивались информацией о запуске, но не в режиме реального времени. Агентство Рёнхап указывает, что страны направили в специально назначенные для совместного слежения за ракетой акватории по эсминцу, оснащенному системой Aegis. На борту этих кораблей есть радары, способные обнаруживать цели на расстоянии более 1 000 км. Ранее КНДР уведомила Японию о трех зонах, где могла бы возникнуть опасность в связи с пуском: в Восточно-Китайском море, в Желтом море и к востоку от филиппинского острова Лусон. 

Теги:
ЯпонияСШАСитуация на Корейском полуостровеРеспублика Корея
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация