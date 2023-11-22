22 ноября, 04:40
Палестино-израильский конфликт

Израиль сообщил о доставке в больницу "Аш-Шифа" около тонны продуктов

По данным Управления по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях, в клинику передали рыба, консервированные оливки, кукуруза, арахисовое масло, шоколадная паста и джем, финики, торты

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 ноября. /ТАСС/. Около тонны продуктов питания и предметов первой необходимости были доставлены во вторник в больницу "Аш-Шифа" в секторе Газа. Об этом сообщило на странице в соцсети X (ранее Twitter) Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях.

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Как указывается в заявлении, в больницу были доставлены рыба (201 кг), консервированные оливки, кукуруза и соленья (328 кг), арахисовое масло, шоколадная паста и джем (236 кг), финики (50 кг), а также 118 тортов, 60 бутылок кетчупа, хала (600 штук). В госпиталь также были доставлены некоторые предметы первой необходимости.

Армия обороны Израиля начала утром 15 ноября штурм больницы "Аш-Шифа", где, по данным военных, располагался основной командный штаб движения ХАМАС. ЦАХАЛ заявил, что под зданием больницы есть несколько подземных комплексов и туннель, где могут укрываться около 200 радикалов и содержатся заложники, похищенные 7 октября.

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля в резерве Джонатан Конрикус заявил на брифинге, что израильские военные продолжают изучать тоннели под больницей "Аш-Шифа" в секторе Газа. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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