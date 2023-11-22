22 ноября, 06:43

Россия и Пакистан проведут переговоры по стратегической стабильности

По словам нового посла Пакистана в России Мухаммада Халида Джамали, отношения Москвы и Исламабада находятся "на положительной траектории"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Российская сторона пригласила генерального директора Министерства иностранных дел Пакистана по вопросам контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения (ACDIS) Мухаммада Камрана Ахтара в Москву для переговоров по стратегической стабильности. Об этом заявил в первом интервью ТАСС новый посол Пакистана в России Мухаммад Халид Джамали.

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"Перед нашим интервью я встречался с господином [заместителем министра иностранных дел России Сергеем] Вершининым. Он был в Исламабаде 16 ноября для участия в заседании по борьбе с терроризмом. У него была очень плодотворная встреча. Российская сторона в свою очередь пригласила господина Мухаммада Камрана Ахтара, генерального директора министерства иностранных дел, для переговоров в Москве по стратегической стабильности", - сказал он, отвечая на вопрос о предстоящих в ближайшем будущем контактах двух стран.

Кроме того, российская сторона пригласила замминистра иностранных дел Пакистана посетить РФ в середине декабря для обмена мнениями о разнообразных отношениях между двумя странами, указал дипломат. Как отметил посол, российское приглашение принято в Исламабаде.

Положительная траектория отношений

По словам Джамали, отношения Москвы и Исламабада находятся "на положительной траектории". "У нас очень хорошая кооперация в рамках международных площадок - ООН, ШОС. Я вчера встречался с господином [директором департамента международной информационной безопасности МИД, спецпредставителем президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Артуром] Люкмановым. Он выразил удовлетворение нашему взаимодействию в ШОС, и в ООН, в Первом комитете ООН и в вопросах ядерного распространения, в вопросах прав человека. В общем у нас хорошие отношения", - резюмировал он.

При этом посол отметил, что многое необходимо сделать с точки зрения отношений "для получения взаимной выгоды от обмена опытом друг с другом". "Именно это цель моего нахождения здесь - работать для улучшения наших отношений, что является выгодным как для России, так и для Пакистана", - добавил он.

Посол, в частности, подчеркнул, что России и Пакистану необходимо работать над наращиванием объема торговли. "Несмотря на то, что объем торговли вырос на 89% в прошлом году, многое еще должно быть сделано в вопросе торговли. Это было бы выгодно обеим странам", - продолжил Джамали.

"Еще один момент. У вас очень хорошая анимация. Я также слышал, что пакистанские драмы пользуются популярностью здесь, в России. Это потому что мы разделяем одни и те же ценности, а семейные проблемы так или иначе похожи. Нам нужно поработать над этой сферой тоже. Это некоторые сферы, над которыми мы будем работать и делать все возможное для улучшения наших отношений", - заключил дипломат. 

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