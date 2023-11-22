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обновлено 22 ноября, 07:28
Палестино-израильский конфликт

Каир продолжит усилия для достижения решений между палестинцами и Израилем

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси приветствовал достижение соглашения между палестинской и израильской сторонами о перемирии

КАИР, 22 ноября. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси приветствовал достижение соглашения между палестинской и израильской сторонами о перемирии и подтвердил, что Каир продолжит свои усилия для достижения мира. Об этом египетский лидер сообщил на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

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"Я приветствую успешное посредничество Катара, Египта и США в достижении соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа и обмене задержанными лицами между сторонами [конфликта]", - написал президент Египта. Ас-Сиси подтвердил, что Каир "продолжит усилия, чтобы достичь окончательных и устойчивых решений, которые позволят добиться справедливости, установить мир и гарантировать права палестинского народа".

Ранее сообщалось о достижении соглашения между палестинским движением ХАМАС и Израилем при посредничестве Катара и Египта о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Движение подтвердило, что договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве 50 женщин и детей в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 женщин и детей в возрасте до 19 лет. В свою очередь канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что правительство одобрило план по возвращению не менее 50 заложников и введению гуманитарной паузы на четыре дня. После ее завершения армия еврейского государства возобновит операцию в анклаве. За освобождение еще десяти заложников Израиль будет на день прекращать боевые действия, отметили в канцелярии Нетаньяху. По данным израильской стороны, в плену у боевиков находятся более 200 человек. 

Теги:
ЕгипетПалестино-израильский конфликтСиси, Абдель Фаттах, ас-
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