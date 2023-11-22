22 ноября, 08:02
Палестино-израильский конфликт

СМИ: ассоциация жертв террора Almagor подаст иск против сделки с ХАМАС по заложникам

В Almagor потребовали предоставить подробности по обязательствам, которые Израиль берет на себя в рамках соглашения с ХАМАС в отношении прекращения огня, сообщает газета The Times of Israel

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 ноября. /ТАСС/. Израильская Ассоциация жертв террора Almagor подаст в 13:00 мск 22 ноября иск в Высший суд справедливости Израиля против освобождения палестинских заключенных из израильских тюрем в рамках соглашения по освобождению заложников, удерживаемых радикалами в секторе Газа. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

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В Almagor потребовали предоставить все подробности по обязательствам, которые Израиль берет на себя в рамках соглашения с ХАМАС в отношении прекращения огня, включая ограничения на сбор разведывательной информации, а также по обещанным поставкам топлива и других материалов, которые могут быть использованы ХАМАС против Израиля, указывает газета. В ассоциации ранее также требовали опубликовать список заключенных, которых Израиль рассматривает для потенциального освобождения в рамках соглашения, который был опубликован Министерством юстиции утром 22 ноября.

Высший суд справедливости рассмотрит все иски, поданные в отношении соглашения по освобождению заложников из Газы в течение дня 22 ноября, и, как ожидается, отклонит их, как это было с исками против сделки по обмену на палестинских заключенных израильского военнослужащего Гилада Шалита в 2011 году, указывает газета.

По подсчетам The Times of Israel, в списке палестинских заключенных израильского Минюста значатся имена 13 палестинских женщин, осужденных за попытки терактов, а также 287 подростков в возрасте до 18 лет, задержанных ранее за участие в беспорядках и бросание камней на Западном Берегу реки Иордан или в Восточном Иерусалиме. Радио Kan отмечает, что после публикации списка сделка по освобождению удерживаемых радикалами в секторе Газа заложников уже переходит в Израиле в стадию реализации.

В ночь на среду канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объявила, что правительство страны по итогам многочасового специального заседания одобрило план, предусматривающий возвращение из сектора Газа по меньшей мере 50 заложников в течение четырех дней, после чего военная операция в анклаве возобновится. По информации Kan, специальное заседание правительства, посвященное этому вопросу, продолжалось более шести часов. 

Теги:
Палестино-израильский конфликт
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