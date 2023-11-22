22 ноября, 10:14
Палестино-израильский конфликт

Эрдоган заявил, что прорвать блокаду Газы можно общими усилиями стран ОИС и ЛАГ

Президент Турции считает нужным заставить Израиль соблюдать международное право и отвечать за свои действия

СТАМБУЛ, 22 ноября. /ТАСС/. Президент Турции считает, что прорвать блокаду Газы можно сообща, в том числе усилиями стран ОИС и ЛАГ. Об этом он сообщил журналистам своего пула по возвращении из Алжира, который он посетил с визитом во вторник. Его высказывания приводит агентство Anadolu.

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"Прорвать блокаду смогут не только одна или две страны, но и те шаги, которые будут предприняты, и те стратегии, которые будут сформированы всеми странами Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств. Командная игра, которая часто используется в политике, должна быть проявлена в полной мере. Прорыв блокады не может быть реализован только за счет доставки в Газу определенной помощи. Используя множество экономических, политических, дипломатических, социологических и культурных элементов, мы должны и обеспечить прекращение огня, и доставить в Газу достаточное количество помощи, и восстановить разрушенный Израилем город. Блокада - это не только войска и оружие, которые Израиль сосредоточил вокруг Газы", - сказал Эрдоган.

"Мы должны заставить Израиль соблюдать международное право и отвечать за свои действия. Например, мы должны нарушить блокаду в Организации Объединенных Наций. Мы должны рассказать правду о том, что происходит в Палестине, об израильском угнетении там, мы должны донести до тех, кто не слышал их голоса, через что десятилетиями проходят угнетенные палестинцы, мы должны изменить взгляды народов и прорвать блокаду в их сознании. Мы должны разрушить фашистский подход "нет проблемы, когда умирает мусульманин, есть проблема, когда умирает христианин или еврей" и сделать так, чтобы понимание "если умирает человек, значит, есть проблема" стало превалирующим, и таким образом прорвать блокаду в восприятии. Мы должны разрушить все блокады сионистов и их сторонников, отнявших у Палестины исторические границы, право на самоопределение ее народа, право на собственность, право на жизнь, право на свободу, и все блокады, сковывающие язык и глаза мира", - подчеркнул президент Турции. 

Теги:
ТурцияПалестино-израильский конфликтЭрдоган, Реджеп Тайип
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