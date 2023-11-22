СМИ: в Турцию из Газы вернулись еще почти 100 человек

Как сообщил телеканал TRT Haber, самолет Turkish Airlines с гражданами Турции и самопровозглашенной ТРСК прибыл из Каира в Стамбул

СТАМБУЛ, 22 ноября. /ТАСС/. Очередная группа из почти 100 человек вернулась в Турцию после эвакуации из Газы. Самолет авиакомпании Turkish Airlines с гражданами Турции и самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) прибыл из Каира в Стамбул, сообщил телеканал TRT Haber.

О планируемом прибытии группы ранее журналистам сообщил пресс-секретарь МИД Турции Онджу Кечели. По данным TRT Haber, к настоящему времени из Газы в Турцию вернулись порядка 350 ее граждан и жителей ТРСК, которым турецкие власти помогают в эвакуации из палестинского анклава. Всего Турция планирует вывезти из района конфликта почти тысячу человек.

Помимо вывоза своих граждан, Анкара занимается эвакуацией нуждающихся в лечении палестинцев из Газы. Как сообщал глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа, из региона были вывезены 150 человек, в том числе 88 лиц, которым требуется медицинская помощь. В основном это онкобольные. По его словам, Турция, Египет и Израиль формируют новый список раненых и детей, которых в ближайшее время планируется вывезти на турецкую территорию.