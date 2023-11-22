22 ноября, 12:23
Палестино-израильский конфликт

Глава ВОЗ призвал добиваться освобождения всех заложников на Ближнем Востоке

Тедрос Аданом Гебрейесус приветствовал соглашение между Израилем и ХАМАС

ЖЕНЕВА, 22 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус приветствовал соглашение между Израилем и радикальной палестинской группировкой ХАМАС об освобождении 50 заложников и четырехдневной паузе в боевых действиях. Вместе с тем он подчеркнул, что нужно продолжить усилия, направленные на освобождение всех заложников.

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"Мы приветствуем объявление о соглашении между Израилем и ХАМАС об освобождении 50 израильских заложников", - написал Гебрейесус на своей странице в соцсети X (ранее Twitter). "Мы также приветствуем четырехдневную паузу в боевых действиях, которая позволит безопасно доставить больше помощи в Газу", - добавил он.

"Однако этого недостаточно, чтобы положить конец страданиям мирного населения. Усилия по освобождению оставшихся заложников должны продолжаться, и я повторяю, что те, кто все еще находится в плену, должны получить всю необходимую медицинскую помощь", - констатировал глава ВОЗ. Он отметил, что ВОЗ продолжает "призывать к освобождению всех заложников", а также к прекращению огня, чтобы "гражданские лица в секторе Газа могли получать постоянную, безопасную и расширенную поддержку для восстановления".

Израильское правительство по итогам многочасового специального заседания в ночь на 22 ноября одобрило план, предусматривающий возвращение из сектора Газа по меньшей мере 50 заложников в течение четырех дней, после чего военная операция в анклаве возобновится. Министерство юстиции Израиля утром 22 ноября опубликовало список из 300 палестинских заключенных, которые могут быть освобождены в рамках соглашения.

В свою очередь ХАМАС 22 ноября сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Катара и Египта соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Движение подтвердило, что договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве 50 женщин и детей в возрасте до 19 лет в обмен заключенных в израильских тюрьмах. 

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Палестино-израильский конфликтТедрос Аданом Гебрейесус
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