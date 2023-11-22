22 ноября, 12:17
Палестино-израильский конфликт

В Израиле сообщили о задержании на Западном берегу 29 палестинцев

По данным ЦАХАЛ, трое из них являются сторонниками ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 ноября. /ТАСС/. Израильские силовики во время ночных рейдов на Западном берегу реки Иордан задержали 29 разыскиваемых палестинцев, трое из них являются сторонниками правящего в секторе Газа движения ХАМАС. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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"В ходе контртеррористических операций в Иудее и Самарии [израильское обозначение Западного берега] задержаны 29 разыскиваемых подозреваемых, трое из них являются сторонниками террористической организации ХАМАС", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что с 7 октября израильские силовики задержали на Западном берегу Иордана 1 870 палестинцев, в том числе 1 100 сторонников радикалов. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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