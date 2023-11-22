22 ноября, 12:19,
обновлено 22 ноября, 12:35
Палестино-израильский конфликт

Гутерриш назвал соглашение об освобождении заложников "важным шагом в верном направлении"

Генсек ООН заявил, что организация задействует все возможности для максимального улучшения гуманитарной ситуации в Газе

ООН, 22 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш назвал соглашение палестинского движения ХАМАС и Израиля об освобождении заложников "важным шагом" и заявил, что организация задействует все возможности для максимального улучшения гуманитарной ситуации в Газе.

"Я приветствую соглашение, достигнутое Израилем и ХАМАС, - написал Гутерриш на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter). - Это важный шаг в верном направлении, но предстоит сделать еще многое."

Генсек ООН отметил, что организация "мобилизует все силы для поддержания его реализации и оказания максимально положительного воздействия на гуманитарную ситуацию в Газе".

ООН задействует все возможности для максимального улучшения гуманитарной ситуации в Газе, добавил генсек организации.  

Теги:
Палестино-израильский конфликтГутерриш, Антониу
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