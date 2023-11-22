22 ноября, 12:26,
обновлено 22 ноября, 12:49

В Индии заявили, что конфликт между Израилем и ХАМАС не должен перерасти в региональный

Премьер-министр Индии Нарендра Моди приветствовал освобождение заложников

НЬЮ-ДЕЛИ 22 ноября. /ТАСС/ . Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, открывая виртуальный саммит Группы двадцати (G20), что необходимо предотвратить возможный переход конфликта между Израилем и правящим в секторе Газа движением ХАМАС в категорию регионального.

Читайте также
Штурм больницы и гуманитарный кризис в секторе Газа. Конфликт на Ближнем Востоке

"Главное, чтобы конфликт Израиля и ХАМАС не перерос в региональное противостояние", - сказал Моди.

Глава индийского правительства также приветствовал освобождение заложников. "Мы надеемся, что все заложники будут освобождены в ближайшее время", - отметил он. Как подчеркнул Моди, "в современном мире, полном вызовов, именно взаимное доверие связывает страны друг с другом".

Ранее радикальное движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Катара и Египта соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Движение подтвердило, что договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве 50 женщин и детей в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 женщин и детей в возрасте до 19 лет.

В свою очередь канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что правительство одобрило план по возвращению не менее 50 заложников и введению гуманитарной паузы на четыре дня. После ее завершения армия еврейского государства возобновит операцию в анклаве. За освобождение еще 10 заложников Израиль будет на день прекращать военные действия, отметили в канцелярии Нетаньяху. По данным израильской стороны, в плену у боевиков находятся более 200 человек. 

Теги:
ИндияМоди, Нарендра
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация