В Индии заявили, что конфликт между Израилем и ХАМАС не должен перерасти в региональный

Премьер-министр Индии Нарендра Моди приветствовал освобождение заложников

НЬЮ-ДЕЛИ 22 ноября. /ТАСС/ . Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, открывая виртуальный саммит Группы двадцати (G20), что необходимо предотвратить возможный переход конфликта между Израилем и правящим в секторе Газа движением ХАМАС в категорию регионального.

"Главное, чтобы конфликт Израиля и ХАМАС не перерос в региональное противостояние", - сказал Моди.

Глава индийского правительства также приветствовал освобождение заложников. "Мы надеемся, что все заложники будут освобождены в ближайшее время", - отметил он. Как подчеркнул Моди, "в современном мире, полном вызовов, именно взаимное доверие связывает страны друг с другом".

Ранее радикальное движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Катара и Египта соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Движение подтвердило, что договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве 50 женщин и детей в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 женщин и детей в возрасте до 19 лет.

В свою очередь канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что правительство одобрило план по возвращению не менее 50 заложников и введению гуманитарной паузы на четыре дня. После ее завершения армия еврейского государства возобновит операцию в анклаве. За освобождение еще 10 заложников Израиль будет на день прекращать военные действия, отметили в канцелярии Нетаньяху. По данным израильской стороны, в плену у боевиков находятся более 200 человек.