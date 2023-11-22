22 ноября, 12:29,
обновлено 22 ноября, 12:40
Палестино-израильский конфликт

В ЮАР приветствовали режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС

Президент республики Сирил Рамапоса рассчитывает, что этот шаг приведет к дальнейшему урегулированию конфликта

ПРЕТОРИЯ, 22 ноября. /ТАСС/. Президент ЮАР Сирил Рамапоса приветствовал договоренности о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, рассчитывает, что этот шаг приведет к дальнейшему урегулированию конфликта.

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"Я надеюсь, что достижение этой паузы укрепит усилия по достижению полного прекращения нынешнего конфликта", - говорится в заявлении президента, распространенном его пресс-службой.

Как отмечается, президент ЮАР высоко оценил посреднические усилия Катара, Египта и США, которые позволят освободить задержанных палестинцев и израильских заложников, а также предоставить гуманитарную помощь сектору Газа. 

Теги:
ЮАРПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильРамапоса, Сирил
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