В ЮАР приветствовали режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС

Президент республики Сирил Рамапоса рассчитывает, что этот шаг приведет к дальнейшему урегулированию конфликта

ПРЕТОРИЯ, 22 ноября. /ТАСС/. Президент ЮАР Сирил Рамапоса приветствовал договоренности о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, рассчитывает, что этот шаг приведет к дальнейшему урегулированию конфликта.

"Я надеюсь, что достижение этой паузы укрепит усилия по достижению полного прекращения нынешнего конфликта", - говорится в заявлении президента, распространенном его пресс-службой.

Как отмечается, президент ЮАР высоко оценил посреднические усилия Катара, Египта и США, которые позволят освободить задержанных палестинцев и израильских заложников, а также предоставить гуманитарную помощь сектору Газа.