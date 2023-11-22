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Палестино-израильский конфликт

В Швейцарии намерены запретить деятельность ХАМАС

Закон предоставит властям необходимые инструменты для противодействия любой активности палестинского движения

ЖЕНЕВА 22 ноября. /ТАСС/. Федеральный совет Швейцарии принял решение подготовить закон, запрещающий деятельность радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщается на сайте правительства.

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"11 октября 2023 года, через четыре дня после того, как ХАМАС совершил террористические атаки из сектора Газа против мирных жителей Израиля, Федеральный совет принял решение признать ХАМАС террористической организацией. <...> 22 ноября Федеральный совет принял решение разработать федеральный закон о запрете движения ХАМАС, сочтя это наиболее подходящим ответом на ситуацию, сложившуюся на Ближнем Востоке с 7 октября. Закон предоставит федеральным властям необходимые инструменты для противодействия любой деятельности ХАМАС или поддержки организации в Швейцарии", - говорится в сообщении правительства. Отмечается, что законопроект планируется представить к концу февраля 2024 года.

  

Теги:
ПалестинаШвейцарияПалестино-израильский конфликт
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