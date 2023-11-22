В Швейцарии намерены запретить деятельность ХАМАС

Закон предоставит властям необходимые инструменты для противодействия любой активности палестинского движения

ЖЕНЕВА 22 ноября. /ТАСС/. Федеральный совет Швейцарии принял решение подготовить закон, запрещающий деятельность радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщается на сайте правительства.

"11 октября 2023 года, через четыре дня после того, как ХАМАС совершил террористические атаки из сектора Газа против мирных жителей Израиля, Федеральный совет принял решение признать ХАМАС террористической организацией. <...> 22 ноября Федеральный совет принял решение разработать федеральный закон о запрете движения ХАМАС, сочтя это наиболее подходящим ответом на ситуацию, сложившуюся на Ближнем Востоке с 7 октября. Закон предоставит федеральным властям необходимые инструменты для противодействия любой деятельности ХАМАС или поддержки организации в Швейцарии", - говорится в сообщении правительства. Отмечается, что законопроект планируется представить к концу февраля 2024 года.