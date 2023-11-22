В Эйлате прозвучали сирены воздушной тревоги

Город находится на берегу Красного моря на самом юге Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 ноября. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в израильском городе Эйлат для предупреждения населения об угрозе ракетного обстрела. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сирены прозвучали в городе Эйлат", - говорится в сообщении.

Эйлат находится на берегу Красного моря на самом юге Израиля, он значительно удален от центральной части страны, где проживает большинство израильтян, и отделен от нее пустыней Негев, занимающей южную часть страны. От Эйлата до сектора Газа по прямой более 200 км, город почти всегда остается в стороне от ракетных обстрелов, ведущихся палестинскими радикалами. Сейчас там временно проживают десятки тысяч израильтян, которые вынуждены были покинуть свои дома на юге и севере страны из-за обострения военного конфликта в регионе.

Вместе с тем в последние недели поступают сообщения о перехватах ракет и иных "враждебных целей" в небе над Красным морем. Ответственность за эти запуски ранее брало на себя йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы).