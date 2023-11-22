22 ноября, 14:38
Палестино-израильский конфликт

СМИ: не менее 52 человек погибли при ударе по лагерю для беженцев в секторе Газа

По данным телеканала Sky news Arabiya, все погибшие являлись членами одной семьи

КАИР, 22 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 52 человека погибли при ударе Израилем по лагерю для беженцев Джабалия на севере сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Sky news Arabiya со ссылкой на МИД Палестины.

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По его данным, все погибшие являлись членами одной семьи.

С начала нового витка эскалации ближневосточного конфликта 7 октября этот лагерь для беженцев неоднократно подвергался бомбардировкам, в результате чего там уже погибли десятки человек, многие тела так и не удалось извлечь из-под обломков. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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