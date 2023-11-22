СМИ: не менее 52 человек погибли при ударе по лагерю для беженцев в секторе Газа

По данным телеканала Sky news Arabiya, все погибшие являлись членами одной семьи

КАИР, 22 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 52 человека погибли при ударе Израилем по лагерю для беженцев Джабалия на севере сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Sky news Arabiya со ссылкой на МИД Палестины.

По его данным, все погибшие являлись членами одной семьи.

С начала нового витка эскалации ближневосточного конфликта 7 октября этот лагерь для беженцев неоднократно подвергался бомбардировкам, в результате чего там уже погибли десятки человек, многие тела так и не удалось извлечь из-под обломков.