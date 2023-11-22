Побывавшие у Папы Римского палестинцы пригласили его в Газу

Понтифика пригласили, чтобы "привнести справедливый мир на эту землю"

ВАТИКАН, 22 ноября. /ТАСС/. Группа родственников палестинцев, живущих в секторе Газа, в ходе встречи с Папой Римским Франциском пригласили его посетить анклав, чтобы "привнести справедливый мир на эту землю". Как участники встречи рассказали на встрече с журналистами, они поведали понтифику трагические истории жителей сектора.

"Мы просим реакции сильных мира сего - не только прекращения огня, но и справедливости для палестинского народа, повергающегося геноциду", - таким был основной тезис палестинской делегации, в которую вошли 10 человек, как мусульмане, так и палестинские христиане. Их сопровождал, по данным агентства ANSA, настоятель католического прихода а Газе падре Габриэль Романелли.

В основном все они живут в других странах. В последние недели эти люди потеряли в Газе своих близких. Эвакуированная две недели назад из Газы благодаря двойному гражданству палестинка рассказала о небезопасности коридоров, которые подвергаются бомбардировкам.

Молодая жительница Западного Берега рассказала о своем брате, который был убит на КПП израильскими военными в 2020 году, и Израиль так и не вернул семье его тело.

Франциск провел встречу и с группой израильтян, чьи родственники были взяты в заложники радикальным палестинским движением ХАМАС. Они свою очередь также встретились с журналистами. По словам президента Союза итальянских еврейских общин Ноэми Ди Сеньи, "Папа ставит все в один ряд". "Израиль защищается от террора тех, кто осуществляет план по истреблению евреев во всем мире", - приводит слова ANSA.

Ранее сам понтифик по завершении всеобщей аудиенции сообщил о своих встречах, признавшись, что почувствовал боль обеих сторон.