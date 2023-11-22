22 ноября, 14:58
Палестино-израильский конфликт

Побывавшие у Папы Римского палестинцы пригласили его в Газу

Понтифика пригласили, чтобы "привнести справедливый мир на эту землю"

ВАТИКАН, 22 ноября. /ТАСС/. Группа родственников палестинцев, живущих в секторе Газа, в ходе встречи с Папой Римским Франциском пригласили его посетить анклав, чтобы "привнести справедливый мир на эту землю". Как участники встречи рассказали на встрече с журналистами, они поведали понтифику трагические истории жителей сектора.

Читайте также
Штурм больницы и гуманитарный кризис в секторе Газа. Конфликт на Ближнем Востоке

"Мы просим реакции сильных мира сего - не только прекращения огня, но и справедливости для палестинского народа, повергающегося геноциду", - таким был основной тезис палестинской делегации, в которую вошли 10 человек, как мусульмане, так и палестинские христиане. Их сопровождал, по данным агентства ANSA, настоятель католического прихода а Газе падре Габриэль Романелли.

В основном все они живут в других странах. В последние недели эти люди потеряли в Газе своих близких. Эвакуированная две недели назад из Газы благодаря двойному гражданству палестинка рассказала о небезопасности коридоров, которые подвергаются бомбардировкам.

Молодая жительница Западного Берега рассказала о своем брате, который был убит на КПП израильскими военными в 2020 году, и Израиль так и не вернул семье его тело.

Франциск провел встречу и с группой израильтян, чьи родственники были взяты в заложники радикальным палестинским движением ХАМАС. Они свою очередь также встретились с журналистами. По словам президента Союза итальянских еврейских общин Ноэми Ди Сеньи, "Папа ставит все в один ряд". "Израиль защищается от террора тех, кто осуществляет план по истреблению евреев во всем мире", - приводит слова ANSA.

Ранее сам понтифик по завершении всеобщей аудиенции сообщил о своих встречах, признавшись, что почувствовал боль обеих сторон. 

Теги:
Франциск (Папа Римский)ПалестинаПалестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация