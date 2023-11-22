Самолет ВВС Израиля перехватил в районе Эйлата крылатую ракету

Как сообщила армейская пресс-служба, "вторжения враждебного объекта в израильское воздушное пространство зафиксировано не было"

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 ноября. /ТАСС/. Израильский истребитель перехватил крылатую ракету в районе города Эйлат, расположенного на берегу Красного моря. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"После сообщения о проникновении враждебного летательного аппарата в районе города Эйлат истребитель успешно перехватил крылатую ракету, которая была запущена в сторону Израиля", - говорится в сообщении.

В армии при этом подчеркнули, что вторжения враждебного объекта в израильское воздушное пространство зафиксировано не было.

Ранее военные сообщали, что в Эйлате была объявлена воздушная тревога.