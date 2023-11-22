22 ноября, 15:05
Палестино-израильский конфликт

Самолет ВВС Израиля перехватил в районе Эйлата крылатую ракету

Как сообщила армейская пресс-служба, "вторжения враждебного объекта в израильское воздушное пространство зафиксировано не было"

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 ноября. /ТАСС/. Израильский истребитель перехватил крылатую ракету в районе города Эйлат, расположенного на берегу Красного моря. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"После сообщения о проникновении враждебного летательного аппарата в районе города Эйлат истребитель успешно перехватил крылатую ракету, которая была запущена в сторону Израиля", - говорится в сообщении.

В армии при этом подчеркнули, что вторжения враждебного объекта в израильское воздушное пространство зафиксировано не было.

Ранее военные сообщали, что в Эйлате была объявлена воздушная тревога. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация