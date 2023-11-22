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Палестино-израильский конфликт

ЮНИСЕФ выступает против создания безопасных зон в секторе Газа

На территории нет безопасных мест, объяснила исполнительный директор фонда Кэтрин Рассел

ООН, 22 ноября. /ТАСС/. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) решительно против создания зон безопасности в секторе Газа и требует полного соблюдения норм международного гуманитарного права. Об этом заявила исполнительный директор фонда Кэтрин Рассел.

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"ЮНИСЕФ решительно против создания так называемых зон безопасности. В секторе Газа нет безопасных мест. В этих предлагаемых зонах нет требуемой инфраструктуры или механизмов защиты, которые отвечали бы нуждам столь большого числа мирных граждан", - сказала она на заседании Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку.

Рассел вновь потребовала от сторон, участвующих в конфликте, "немедленного и полного" соблюдения международного гуманитарного права и законодательства в сфере прав человека, а также "немедленного и безусловного освобождения всех удерживаемых в заложниках мирных граждан, особенно детей".

Ранее сообщалось о достижении соглашения между палестинским движением ХАМАС и Израилем при посредничестве Катара и Египта о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Движение подтвердило, что договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве 50 женщин и детей в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 женщин и детей в возрасте до 19 лет. В свою очередь канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что правительство одобрило план по возвращению не менее 50 заложников и введению гуманитарной паузы на 4 дня. После ее завершения армия еврейского государства возобновит операцию в анклаве. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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