СМИ: возможное решение Финляндии по границе с РФ вступит в силу 24 ноября

Как сообщила газета Ilta-Sanomat, если правительство 22 ноября примет дополнительные меры, то они вступят в силу в ночь с четверга на пятницу в 01:00 мск

СТОКГОЛЬМ, 22 ноября. /ТАСС/. Возможное решение правительства Финляндии по закрытию границы с Россией вступит в силу в полночь пятницы по местному времени (01:00 мск). Об этом сообщила газета Ilta-Sanomat.

По ее информации, если правительство 22 ноября примет дополнительные меры, то они вступят в силу в ночь с четверга на пятницу в 00:00 (01:00 мск).

Ранее газета Helsingin Sanomat сообщила, что правительство Финляндии примет решение по вопросу закрытия всех КПП, кроме одного, на границе с Россией. По сведениям издания, правительство готово вечером принять решение о дополнительных ограничительных мерах на границе с РФ. Согласно данным газеты, в планах кабмина перекрыть все контрольно-пропускные пункты, кроме КПП "Рая-Йоосеппи".