22 ноября, 18:49
Палестино-израильский конфликт

Al Jazeera: "Исламский джихад" привержен условиям перемирия между ХАМАС и Израилем

В организации сообщили телеканалу, что предложили включить в сделку по обмену "вражеских пленных, но не военнослужащих"

РАБАТ, 22 ноября. /ТАСС/. Палестинская радикальная организация "Исламский джихад" привержена условиям достигнутого перемирия между ХАМАС и Израилем. Об этом заявил катарскому телеканалу Al Jazeera член руководства "Исламского джихада" Али Абу Шахин.

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"Исламский джихад" привержен условиям перемирия, мы являемся его частью. Мы будем привержены перемирию, если оккупант [Израиль] будет его соблюдать".

"Мы проводим встречи с движением ХАМАС с целью консультаций и согласования позиций. Соглашение [о перемирии] было достигнуто с посредниками после консультаций с движением ХАМАС", - сказал Шахин. Он также сообщил, что "Исламский джихад" со своей стороны предложил включить в сделку по обмену "вражеских пленных, но не [израильских] военнослужащих".

"Исламский джихад" наряду с ХАМАС с начала октября 2023 года ведет в секторе Газа боевые действия против израильской армии.

Ранее палестинское движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Катара и Египта соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Движение подтвердило, что договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве 50 женщин и детей в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 женщин и детей в возрасте до 19 лет. Как указали в МИД Катара, о введении режима прекращения огня будет объявлено в течение 24 часов. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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