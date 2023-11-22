Армия Израиля пока не знает, когда наступит прекращение огня в Газе

Представитель ЦАХАЛ заявил, что армия сосредоточена на военных действиях

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 ноября. /ТАСС/. Израильские военные в настоящий момент продолжают выполнение боевых задач в секторе Газа и пока не располагают данными о том, когда в анклаве вступит в силу режим прекращения огня. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"Я не знаю, когда начнется прекращение огня. Мы будем готовы сделать все, что нужно. Сейчас мы сосредоточены на военных действиях. Сегодня мы продолжали раскрывать туннели, уничтожать их, это мы будем делать и в ближайшие часы, мы будем продолжать работать, пока не наступит этап, когда нужно будет остановиться", - сказал он на вечернем брифинге, отвечая на вопрос о сроках установления режима прекращения огня.

Хагари подчеркнул, что армия следует распоряжениям правительства и готова прекратить оперативную деятельность в любой момент. "Мы сможем закрепиться на территории, удерживать ее с оперативной точки зрения, обеспечить условия для возвращения похищенных, потому что это наша основная задача в этой войне. Так что мы сможем создать оперативные условия [для соблюдения режима прекращения огня], они будут сложными, но мы справимся с этим", - добавил представитель армии. Он особо отметил, что по завершении первого этапа освобождения заложников израильские войска намерены возобновить проведение военной операции в Газе.

Израильское правительство по итогам многочасового специального заседания в ночь на 22 ноября одобрило план, предусматривающий возвращение из сектора Газа по меньшей мере 50 заложников в течение четырех дней, после чего военная операция в анклаве возобновится. Министерство юстиции Израиля утром 22 ноября опубликовало список из 300 палестинских заключенных, которые могут быть освобождены в рамках соглашения. У израильской общественности вслед за этим есть 24 часа на то, чтобы обжаловать в судебном порядке эти решения.

За освобождение еще 10 заложников Израиль будет на день прекращать боевые действия, отметили в канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. По данным израильской стороны, в плену у боевиков находятся более 200 человек.