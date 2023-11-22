22 ноября, 20:09
Палестино-израильский конфликт

Байден обсудил с эмиром Катара сделку по освобождению заложников ХАМАС

Также президент США и Тамим бен Хамад Аль Тани поговорили о последних событиях в регионе

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани обсудили по телефону договоренности об освобождении удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС заложников. Об этом сообщили журналистам представители администрации США.

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Как отмечается в сообщении пресс-пула Белого дома, американский лидер и эмир Катара "обсудили сделку по обеспечению освобождения заложников, захваченных ХАМАС", и "последние события в регионе".

Движение ХАМАС ранее сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Катара и Египта соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Движение подтвердило, что договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве 50 женщин и детей в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 женщин и детей в возрасте до 19 лет.

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что правительство одобрило план по возвращению не менее 50 заложников и введению гуманитарной паузы на четыре дня. После ее завершения армия еврейского государства возобновит операцию в анклаве. За освобождение еще 10 заложников Израиль будет на день прекращать военные действия, отметили в канцелярии Нетаньяху. По данным израильской стороны, в плену у боевиков находятся более 200 человек. 

Теги:
СШАПалестинаКатарПалестино-израильский конфликтТани, Тамим бен Хамад, Аль , шейхИзраиль
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