Нетаньяху сообщил, что Израиль продолжит операцию в Газе после перемирия

Премьер-министр еврейского государства подчеркнул, что она будет идти до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели, среди которых возвращение заложников и уничтожение ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 ноября. /ТАСС/. Власти Израиля намерены возобновить военную операцию в секторе Газа после временного прекращения огня и добиться выполнения всех поставленных задач, включая уничтожение военного и управленческого потенциала палестинской радикальной организации ХАМАС. Это подтвердил на пресс-конференции премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли: война продолжается. Мы будем продолжать до тех пор, пока не достигнем всех поставленных целей: вернуть всех похищенных, уничтожить ХАМАС и обеспечить, чтобы на следующий день [после войны] Газой не руководила сила, представляющая опасность для граждан Израиля", - сказал он.

Нетаньяху заверил, что власти страны намерены добиться восстановления безопасности как на южных, так и на северных рубежах Израиля. "Мы вернем безопасность и югу, и северу. Мы побеждаем, и мы будем продолжать сражаться до полной победы", - добавил премьер.

Ранее израильское правительство одобрило план, предусматривающий возвращение из сектора Газа по меньшей мере 50 заложников в течение четырех дней, во время которых в анклаве вводится режим прекращения огня. Министерство юстиции Израиля утром 22 ноября опубликовало список из 300 палестинских заключенных, которые могут быть освобождены в рамках соглашения. За освобождение еще 10 заложников Израиль будет на день прекращать боевые действия. По данным израильской стороны, в плену у боевиков находятся более 200 человек.