22 ноября, 21:12
Палестино-израильский конфликт

США считают, что Израиль и Саудовская Аравия не отказываются от нормализации отношений

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби назвал это хорошим знаком

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов фиксирует позитивные свидетельства того, что власти Израиля и Саудовской Аравии не хотят отказываться от нормализации двусторонних отношений на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби на онлайн-брифинге, который был посвящен достижению договоренности с палестинским радикальным движением ХАМАС об освобождении захваченных ранее его боевиками в Израиле заложников.

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По его словам, американские власти "будут продолжать работать над тем, чтобы способствовать нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией". "Мы видим некоторые позитивные свидетельства того, что обе страны не хотят отказываться от этого. И это хороший знак", - подчеркнул представитель Белого дома.

Он добавил, что США работали с властями еврейского государства и королевства, "чтобы попытаться добиться нормализации отношений" между ними. Кирби подчеркнул, что для завершения этой работы требовались месяцы. "Этот прогресс не может быть достигнут с той скоростью, с которой мы хотели бы его достичь с учетом [произошедшего] 7 октября, но это не значит, что мы отказываемся от [этих попыток]", - подчеркнул официальный представитель Белого дома, говоря о дате нападения радикалов на Израиль.

Ранее саудовский министр инвестиций Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил, что вопрос нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем по-прежнему находится на повестке дня, несмотря на события в секторе Газа. 3 ноября портал Semafor со ссылкой на источники в арабских странах и США сообщил, что Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) планируют продолжать дипломатическое и экономическое сближение с Израилем, несмотря на обострение палестино-израильского конфликта. В сентябре 2020 года в Вашингтоне израильская сторона при посредничестве США подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. Трехсторонняя сделка получила название "Авраамовы соглашения". Впоследствии о нормализации отношений с еврейским государством объявили Судан и Марокко. До этого у Израиля из арабских стран были дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией. 

Теги:
СШАПалестино-израильский конфликтСаудовская АравияИзраиль
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