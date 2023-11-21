21 ноября, 16:17
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Провал США на Ближнем Востоке и слабость ООН. О чем говорили на саммите БРИКС по Газе

Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Долгосрочное урегулирование на Ближнем Востоке может быть достигнуто только мирным путем, необходимо сейчас же объявить перемирие, освободить заложников и начать переговоры о создании палестинского государства. К этому призвали лидеры стран БРИКС и государств, получивших приглашение присоединиться к объединению, на внеочередном онлайн-саммите.

Участники встречи высказали схожие позиции, но каждый из них выделил свой аспект проблемы: президент РФ Владимир Путин констатировал провал американской политики, его бразильский коллега Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что ситуация на Ближнем Востоке подчеркивает необходимость реформы Совбеза ООН, а представители Ирана и Саудовской Аравии призвали прекратить поставки оружия Израилю.

ТАСС собрал основные заявления участников саммита.

Рука Вашингтона

По мнению российского лидера, история показала нежизнеспособность и контрпродуктивность попыток США единолично разрешить палестино-израильский конфликт. В результате "не одно поколение палестинцев воспитывается в атмосфере проявляемой к их народу несправедливости, а израильтяне не могут в полной мере гарантировать безопасность своего государства".

Как подчеркнул Путин, важно не допустить расширения географии палестино-израильского конфликта и сохранить хрупкий межконфессиональный мир в регионе.

"Позиция России имеет последовательный и неконъюнктурный характер. Мы призываем объединить усилия международного сообщества, направленные на деэскалацию обстановки, прекращение огня и поиск политического разрешения палестино-израильского конфликта", - заявил Путин. По его мнению, страны БРИКС могут сыграть в этом ключевую роль.

Обоюдная ответственность

Президент ЮАР Сирила Рамапоса заметил, что "действия Израиля являются явным нарушением международного права", но и радикальное палестинское движение ХАМАС также нарушило международное право и должно "понести ответственность" за нападения на гражданских лиц и захват заложников.

Рамапоса призвал принять конкретные меры, направленные на прекращение "страданий в Газе и прокладывание пути к справедливому и мирному урегулированию". В числе этих мер - прекращение огня и открытие гуманитарных коридоров.

Рамапоса заявил, что в Палестине следует развернуть силы быстрого реагирования ООН для мониторинга режима прекращения огня, а Международный уголовный суд должен в срочном порядке возбудить уголовное преследование против лиц, ответственных за совершение военных преступлений.

Вопрос о палестинском государстве

Председатель КНР Си Цзиньпин считает, что причиной текущего конфликта стало то, что "права палестинского народа на государство, существование и возвращение [на свои земли] долгое время игнорировались". Выходом из ситуации является "реализация решения о двух государствах", подчеркнул он.

Роль ООН

Невозможность оперативного принятия Советом Безопасности ООН резолюций для урегулирования ситуации в секторе Газа ставит под сомнение авторитет органа и подчеркивает необходимость его реформы. Об этом заявил президент Бразилии.

Неспособность Совбеза ООН "выполнить свою миссию, гарантировав мир и стабильность в секторе Газа" констатировал и президент Ирана Эбрахим Раиси.

Переселение палестинцев

В свою очередь президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на саммите БРИКС заявил, что Каир отвергает сценарий насильственного перемещения палестинцев из сектора Газа. Приоритетом для самого Египта является прекращение агрессии Израиля в палестинском анклаве и оказание помощи жителям сектора Газа.

Бойкот Израиля

Раиси рассчитывает, страны БРИКС прекратят политическое, экономическое и военное сотрудничество с Израилем. Остановить экспорт вооружений в Израиль призвал также наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. 

Теги:
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильБРИКС
© Информационное агентство ТАСС
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