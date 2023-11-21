21 ноября, 13:25,
обновлено 21 ноября, 13:48
Палестино-израильский конфликт

Путин назвал нежизнеспособными попытки США единолично разрешить ближневосточный конфликт

© ТАСС/ Ruptly

По словам президента, гуманитарная катастрофа в секторе Газа является "прямым следствием стремления Соединенных Штатов монополизировать посреднические функции в палестино-израильском урегулировании и блокирования ими деятельности ближневосточного "квартета" международных посредников"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. История показала нежизнеспособность и контрпродуктивность попыток США единолично разрешить палестино-израильский конфликт, заявил президент России Владимир Путин, выступая на внеочередном онлайн-саммите БРИКС.

Он отметил, что гуманитарная катастрофа в секторе Газа является "прямым следствием стремления Соединенных Штатов монополизировать посреднические функции в палестино-израильском урегулировании и блокирования ими деятельности ближневосточного "квартета" международных посредников".

"Тем самым история наглядно показала нежизнеспособность и контрпродуктивность единоличных попыток [США] разрубить "палестинский узел", - заключил глава российского государства.

Он также указал на то, что из-за саботажа решений ООН, которые четко предусматривают создание и мирное сосуществование двух независимых и суверенных государств - Израиля и Палестины - "уже не одно поколение палестинцев воспитывается в атмосфере проявляемой к их народу несправедливости, а израильтяне не могут в полной мере гарантировать безопасность своего государства". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичСШАПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
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