Путин призвал мир объединить усилия для прекращения палестино-израильского конфликта

По словам президента, позиция РФ имеет последовательный и неконъюнктурный характер

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает необходимым объединить усилия международного сообщества, чтобы найти политическое урегулирование палестино-израильского конфликта.

"Позиция России имеет последовательный и неконъюнктурный характер. Мы призываем объединить усилия международного сообщества, направленные на деэскалацию обстановки, прекращение огня и поиск политического разрешения палестино-израильского конфликта", - сказал глава российского государства на экстренном саммите БРИКС.