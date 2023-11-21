21 ноября, 13:25,
обновлено 21 ноября, 13:41
Палестино-израильский конфликт

Путин призвал мир объединить усилия для прекращения палестино-израильского конфликта

© ТАСС/ Ruptly

По словам президента, позиция РФ имеет последовательный и неконъюнктурный характер

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает необходимым объединить усилия международного сообщества, чтобы найти политическое урегулирование палестино-израильского конфликта.

"Позиция России имеет последовательный и неконъюнктурный характер. Мы призываем объединить усилия международного сообщества, направленные на деэскалацию обстановки, прекращение огня и поиск политического разрешения палестино-израильского конфликта", - сказал глава российского государства на экстренном саммите БРИКС. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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