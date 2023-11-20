Глава МИД КНР выступил против игнорирования прав Палестины на государственность

Министр иностранных дел Китая Ван И подчеркнул, что путь к регулированию зависит от проекта "два государства для двух народов"

ПЕКИН, 20 ноября. /ТАСС/. Периодическое обострение палестино-израильского конфликта вызвано игнорированием прав народа Палестины на государственность. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

"Главная причина цикличной повторяемости конфликта между Палестиной и Израилем - это игнорирование в течение долгого времени прав палестинского народа на государственность и выживание, - приводит МИД КНР слова китайского дипломата, который провел в Пекине встречу с делегацией глав внешнеполитических ведомств стран Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств. - Путь к урегулированию зависит от реализации проекта "два государства для двух народов" и создания независимого палестинского государства".

Как уточнил Ван И, Пекин настаивает на скорейшем созыве масштабной конференции по мирному урегулированию и на проработке эффективной дорожной карты. "Вопрос Палестины - это ключевая проблема Ближнего Востока. И если ей не найти справедливое решение, долгосрочные мир и стабильность в регионе вряд ли будут возможны", - подчеркнул он.

Глава МИД КНР уточнил, что Китай "будет твердо стоять на стороне арабских и исламских стран", прилагать активные усилия для восстановления мира между Палестиной и Израилем.