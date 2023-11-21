Раиси указал на неспособность СБ ООН добиться установления мира в секторе Газа

Страны БРИКС должны добиться принятия резолюции, обязывающей Израиль остановить преступления против палестинского народа, заявил президент Ирана

ДУБАЙ, 21 ноября. /ТАСС/. Президент Ирана Эбрахим Раиси считает, что Совет Безопасности (СБ) ООН не способен выполнить свои обязательства по установлению мира и стабильности в секторе Газа. Такое мнение он выразил, выступая на внеочередном онлайн-саммите БРИКС по Ближнему Востоку.

"В связи с неспособностью Совета Безопасности ООН выполнить свою миссию, гарантировав мир и стабильность в секторе Газа, страны БРИКС должны добиться принятия резолюции, обязывающей сионистский режим (Израиль - прим. ТАСС) остановить преступления против палестинского народа", - сказал он.