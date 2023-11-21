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обновлено 21 ноября, 15:00
Палестино-израильский конфликт

Иран рассчитывает, что страны БРИКС прекратят сотрудничество с Израилем

Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что его страна воспринимает экономическое и военное сотрудничество с Израилем как факт "пособничества продолжению преступлений и убийств женщин и детей" в палестинском анклаве

ДУБАЙ, 21 ноября. /ТАСС/. Президент Ирана Эбрахим Раиси рассчитывает, что страны БРИКС прекратят политическое, экономическое и военное сотрудничество с Израилем из-за действий еврейского государства в секторе Газа.

"Учитывая непрекращающиеся преступления и расистскую природу израильского режима, свободные страны ожидают, что все правительства, особенно члены БРИКС, немедленно поставят на повестку дня полный разрыв политических, экономических и военных отношений с сионистским государством", - сказал он, выступая на внеочередном онлайн-саммите БРИКС по Ближнему Востоку.

Раиси также подчеркнул, что исламская республика воспринимает экономическое и военное сотрудничество с Израилем как факт "пособничества продолжению преступлений и убийств женщин и детей" в палестинском анклаве. 

Теги:
ИранПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильРаиси, Эбрахим
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