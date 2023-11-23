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Палестино-израильский конфликт

Байден и ас-Сиси обсудили сделку по освобождению заложников в секторе Газа

Президенты США и Египта в телефонном разговоре также затронули тему общего положения дел в регионе

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили договоренность об освобождении заложников, удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС. Об этом сообщается в заявлении, распространенном в среду пресс-службой Белого дома.

По ее информации, в ходе телефонного звонка стороны "обсудили договоренность, обеспечивающую освобождение заложников, захваченных ХАМАС в результате атаки на Израиль 7 октября", а также общее положение дел в регионе.

Движение ХАМАС ранее сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Катара и Египта соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Оно подтвердило, что договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве 50 женщин и детей в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 женщин и детей в возрасте до 19 лет.

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что правительство одобрило план по возвращению не менее 50 заложников и введению гуманитарной паузы на четыре дня. После ее завершения армия еврейского государства возобновит операцию в анклаве. За освобождение еще 10 заложников Израиль будет на день прекращать военные действия. По данным израильской стороны, в плену у боевиков находятся более 200 человек. 

Теги:
СШАЕгипетПалестино-израильский конфликтБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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