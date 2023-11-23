СМИ: на юге Ливана при ударах израильских дронов погибли четыре мирных жителя

Как сообщил телеканал Al Hadath, число жертв может возрасти, учитывая сведения о попадании ракет в жилые дома

БЕЙРУТ, 23 ноября. /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты израильских ВВС атаковали южные районы Ливана в ответ на обстрелы еврейских поселений вооруженными формированиями шиитской партии "Хезболлах".

Как сообщил телеканал Al Hadath, в результате ударов беспилотников погибли не менее четырех мирных жителей. Число жертв может возрасти, учитывая поступившие сведения о попадании ракет в жилые дома.

Ранее новостной портал Al Nashra передал, что израильские БПЛА выпустили ракеты по базам шиитских боевиков в окрестностях населенных пунктов Бейт-Лиф, Зыбкин, Ятер, Бейт-Яхун и Аит-эш-Шааб.

Огонь по ливанской территории вела и артиллерия израильской армии, под обстрел попали селения Айтрун, Дейр-Сириян, Альма и Эль-Ляббуна. По информации портала, в эти поселки направились машины скорой помощи и пожарные команды.

Согласно данным Ливанского общества Красного Креста, 19 мирных жителей погибли в результате израильских обстрелов и налетов за последние 48 часов.

С 8 октября - начала военной эскалации на юге Ливана - "Хезболлах" и палестинские радикальные группировки потеряли 92 бойца.