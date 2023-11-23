Президент Ирана призвал страны миры не нормализовывать отношения с Израилем

Еврейское государство "совершает преступления против человечности", считает Эбрахим Раиси

БЕЙРУТ, 23 ноября. /ТАСС/. Народы мира теряют терпение в отношении масштабов совершаемых Израилем преступлений. Такую точку зрения высказал президент Ирана Эбрахим Раиси.

"Мы не должны оставаться зрителями убийств женщин и детей, которые продолжают совершать американцы и сионисты (то есть Израиль - прим. ТАСС)", - цитирует президента Ирана вещающий из Бейрута телеканал Al Mayadeen. "Вражеское образование [Израиль] совершает преступления против человечности, что вызывает к нему отвращение в мире", - продолжил он, призвав страны мира "не идти на нормализацию отношений с этим образованием".

"Расширение боевых действий станет естественным результатом продолжающейся агрессии против сектора Газа. Народы мира теряют терпение по поводу масштабов [совершаемых Израилем] преступлений", - отметил Раиси.

"Западные страны заявляют о защите прав человека, но сегодня их разговоры звучат смешно, так как весь мир знает, что они поддерживают сионистское образование", - заявил президент Ирана.