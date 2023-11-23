22 ноября, 23:19
Палестино-израильский конфликт

Боррель поблагодарил Катар, Египет и США за посреднические усилия между Израилем и ХАМАС

Руководитель дипломатической службы Евросоюза также выразил намерение продолжать сотрудничество со странами-партнерами для освобождения всех заложников

БРЮССЕЛЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Руководитель дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель поблагодарил Катар, Египет и США за посредничество в переговорах по освобождению 50 заложников в секторе Газа.

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"Соглашение о четырехдневном прекращении огня, которое вступит в силу завтра [23 ноября] в 10:00, принесет необходимое облегчение тяжелой гуманитарной ситуации и обеспечит безопасность поставок помощи", - написал во вторник Боррель на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Он также выразил намерение продолжать сотрудничество со странами-партнерами для освобождения всех заложников.

22 ноября ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Катара и Египта соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Движение подтвердило, что договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве 50 женщин и детей в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 женщин и детей в возрасте до 19 лет.

Как указали в МИД Катара, о введении режима прекращения огня будет объявлено в течение 24 часов. При этом глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби заявил, что процесс освобождения части удерживаемых в секторе Газа заложников начнется не раньше 24 ноября. 

Теги:
СШАПалестинаКатарЕгипетПалестино-израильский конфликтИзраильБоррель, Жозеп
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