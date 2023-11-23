23 ноября, 03:15
Палестино-израильский конфликт

NYT: США требуют от Израиля расширить список гуманитарных мер для помощи Газе

По данным газеты, Вашингтон просит создать безопасные зоны, а также увеличить поставки топлива и медикаментов в анклав

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты требуют от Израиля усилить меры по обеспечению безопасности жителей Газы на время четырехдневного прекращения боевых действий. Об этом в среду сообщила газета The New York Times.

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В перечень таких мер входят создание безопасных зон, увеличение поставок топлива и медикаментов в Газу.

США вместе с Катаром также призывают Израиль рассмотреть возможность продления запланированной четырехдневной паузы, если ХАМАС согласится освободить больше оговоренных ранее 50 заложников.

22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Катара и Египта соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Движение подтвердило, что договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве 50 женщин и детей в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 женщин и детей в возрасте до 19 лет. Как указали в МИД Катара, о введении режима прекращения огня будет объявлено в течение 24 часов. 

Теги:
СШАПалестино-израильский конфликтИзраиль
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