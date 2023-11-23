23 ноября, 03:22
Палестино-израильский конфликт

В ЦАХАЛ сообщили, что освобождение заложников в Газе пройдет в несколько этапов

Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари также предупредил о возможных попытках "психологического террора" в ближайшие дни

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 ноября. /ТАСС/. Освобождение удерживаемых палестинской радикальной группировкой ХАМАС в секторе Газа заложников - сложный процесс, который будет состоять из нескольких этапов. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, сообщило издание The Jerusalem Post.

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"Это сложный процесс, который займет время и будет продолжаться в несколько этапов. Нашим руководящим принципом было и остается сначала информировать семьи заложников, а затем информировать общественность. В ближайшие дни будут моменты боли и моменты радости, возможно и попытки психологического террора", - предупредил представитель ЦАХАЛ.

Ранее глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби заявил, что процесс освобождения части удерживаемых в секторе Газа заложников начнется не раньше 24 ноября. Израильское правительство одобрило план, предусматривающий возвращение из сектора Газа по меньшей мере 50 заложников в течение четырех дней, во время которых в анклаве вводится режим прекращения огня. Министерство юстиции Израиля утром 22 ноября опубликовало список из 300 палестинских заключенных, которые могут быть освобождены в рамках соглашения. За освобождение еще 10 заложников Израиль будет на день прекращать боевые действия.

По данным израильских властей, всего в плену у ХАМАС находятся от 240 до 250 человек. Большинство из них - граждане Израиля, в том числе некоторые с двойным гражданством, являющиеся также гражданами США, Германии и других стран. Около 35 человек - иностранцы, не являющиеся гражданами Израиля, большинство из них - граждане Таиланда, работавшие в Израиле. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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