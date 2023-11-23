В Катаре заявили, что время вступления в силу перемирия в Газе объявят в ближайшие часы

Официальный представитель МИД страны Маджид бен Мухаммед аль-Ансари Катар отметил, что катарская сторона работает с Израилем и ХАМАС над скорейшим вступлением в силу гуманитарной паузы в секторе Газа

ДУБАЙ, 23 ноября. /ТАСС/. Время вступления в силу режима прекращения огня в секторе Газа будет оглашено в ближайшие часы. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

"Доктор аль-Ансари подтвердил <...>, что время вступления в силу соглашения о перемирии [между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС] будет объявлено в ближайшие часы", - говорится в сообщении катарского МИД в социальной сети Х (ранее Twitter).

Аль-Ансари отметил, что переговоры, которые ведут Доха и Каир по поводу деталей реализации соглашения о гуманитарной паузе в секторе Газа, "продолжаются и идут позитивно". Он добавил, что Катар ведет работу с Израилем и ХАМАС, а также с Египтом и США "над скорейшим началом перемирия", а также обеспечением всего необходимого "для приверженности сторон выполнению соглашения".