В Белом доме надеются, что заложников в Газе начнут освобождать 24 ноября

По словам руководителя пресс-службы СНБ Белого дома Эйдриенн Уотсон, Вашингтон считает, что в рамках соглашения об освобождении заложников "ничего нельзя оставлять на волю случая"

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что соглашение между Израилем и палестинским движением ХАМАС об обмене пленными и прекращении огня соблюдается, заложников могут начать освобождать в пятницу. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эйдриенн Уотсон.

"Соглашение было согласовано и остается таковым. Стороны прорабатывают последние логистические детали, в частности, в том, что касается первого дня реализации договоренностей", - отметила представитель американской администрации, ее заявление приводит телеканал CBS.

Уотсон подчеркнула, что Вашингтон считает, что в рамках соглашения об освобождении заложников "ничего нельзя оставлять на волю случая". "Наша главная задача - обеспечить их безопасное возвращение домой. Все идет по плану, и мы надеемся, что реализация [соглашения] начнется в пятницу утром", - добавила она.

Как сообщил CBS источник, во время паузы в боевых действиях в сектор Газа будет поступать гуманитарная помощь: по 300 грузовиков в день будут доставлять в анклав продовольствие, в том числе растительное масло, необходимое для изготовления хлеба, и топливо, нужное для работы больниц.