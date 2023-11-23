23 ноября, 06:33
Палестино-израильский конфликт

В Белом доме надеются, что заложников в Газе начнут освобождать 24 ноября

По словам руководителя пресс-службы СНБ Белого дома Эйдриенн Уотсон, Вашингтон считает, что в рамках соглашения об освобождении заложников "ничего нельзя оставлять на волю случая"

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что соглашение между Израилем и палестинским движением ХАМАС об обмене пленными и прекращении огня соблюдается, заложников могут начать освобождать в пятницу. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эйдриенн Уотсон.

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"Соглашение было согласовано и остается таковым. Стороны прорабатывают последние логистические детали, в частности, в том, что касается первого дня реализации договоренностей", - отметила представитель американской администрации, ее заявление приводит телеканал CBS.

Уотсон подчеркнула, что Вашингтон считает, что в рамках соглашения об освобождении заложников "ничего нельзя оставлять на волю случая". "Наша главная задача - обеспечить их безопасное возвращение домой. Все идет по плану, и мы надеемся, что реализация [соглашения] начнется в пятницу утром", - добавила она.

Как сообщил CBS источник, во время паузы в боевых действиях в сектор Газа будет поступать гуманитарная помощь: по 300 грузовиков в день будут доставлять в анклав продовольствие, в том числе растительное масло, необходимое для изготовления хлеба, и топливо, нужное для работы больниц. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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