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Палестино-израильский конфликт

Катар уведомит страны, граждане которых будут в списках на освобождение в секторе Газа

Об этом заявил государственный министр в МИД эмирата Мухаммед аль-Хулайфи

ДУБАЙ, 23 ноября. /ТАСС/. Власти Катара уведомят государства, граждане которых удерживаются в секторе Газа и попадут в списки на освобождение в рамках сделки между радикальным палестинским движением ХАМАС и Израилем. Об этом заявил государственный министр в МИД эмирата Мухаммед аль-Хулайфи.

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"К первым часам подписания соглашений нас будут ежедневно извещать об официальном списке людей. А имея этот перечень, мы позаботимся о том, чтобы уведомить либо [заинтересованные] стороны, либо самих участников [соглашения], либо даже страны, заложники из которых в настоящее время находятся в секторе Газа", - сообщил он американскому телеканалу CNN в интервью, отрывки из которого опубликованы на странице катарского МИД в социальной сети Х (ранее Twitter). 

Теги:
ПалестинаКатарПалестино-израильский конфликтИзраиль
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