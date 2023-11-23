23 ноября, 08:18
Палестино-израильский конфликт

Катар планирует добиваться более длительного прекращения огня в секторе Газа

Как сообщил государственный министр в МИД эмирата Мухаммед аль-Хулайфи, работа Дохи еще не завершилась

ДУБАЙ, 23 ноября. /ТАСС/. Власти Катара намерены продолжать взаимодействовать с Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС для достижения в секторе Газа режима прекращения огня на более длительный срок. Об этом сообщил государственный министр в МИД эмирата Мухаммед аль-Хулайфи.

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"Наша работа не закончена. Мы по-прежнему намерены больше разговаривать со сторонами [конфликта], добиваться деэскалации и более длительного периода прекращения огня", - сказал он американскому телеканалу CNN в интервью, отрывки из которого опубликованы на странице катарского МИД в социальной сети Х (ранее Twitter). 

Теги:
ПалестинаКатарПалестино-израильский конфликтИзраиль
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