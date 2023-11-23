Депутат Бундестага раскритиковал главу МИД ФРГ за высказывания о прекращении огня в Газе

Клаус Эрнст отметил, что "федеральное правительство, ставящее во главу угла человеческое достоинство и мир, в любом конфликте добивалось" бы того, чтобы стороны сложили оружие

БЕРЛИН, 23 ноября. /ТАСС/. Глава комитета Бундестага по вопросам защиты климата и энергетике Клаус Эрнст раскритиковал министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок за ее слова о том, что введение режима прекращения огня в секторе Газа не является задачей политики.

"Федеральное правительство, ставящее во главу угла человеческое достоинство и мир, в любом конфликте добивалось бы того, [чтобы стороны] сложили оружие, - написал он в социальной сети X (ранее Twitter). - Вместо этого оно делает ставку на вооруженное насилие. Больше смертей, больше страданий - такова, видимо, феминистская внешняя политика госпожи Бербок!"

По мнению Эрнста, своими высказываниями глава германской дипломатии "в очередной раз демонстрирует, что она не справляется, и доказывает, что она не подходящий человек на этот пост".

Ранее, отвечая на вопрос журналиста в интервью медиакорпорации Deutsche Welle (признана в РФ СМИ-иноагентом) о том, почему она не поддерживает объявление режима прекращения огня в секторе Газа, Бербок заявила, что для облегчения страданий жителей анклава недостаточно просто "импульсивно объявить, что орудия должны замолчать, потому что это не является задачей политики". Министр считает ее задачей обеспечение населения Газы гуманитарной помощью.