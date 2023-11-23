СМИ: заложников в Газе доставят к КПП "Рафах" и перевезут вертолетами в Израиль

По информации Al Hadath, освобождаемых заложников сначала передадут представителям Красного Креста

КАИР, 23 ноября. /ТАСС/. Заложники, находящиеся в руках палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, при их освобождении будут доставляться на контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе с Египтом, откуда вертолетами их переправят на территорию Израиля. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По его информации, освобождаемые заложники сначала будут переданы представителям Красного Креста, которые доставят их на КПП "Рафах" на границе Газы с Египтом. Затем лица, находившиеся в руках радикалов, "будут вертолетами переправлены на территорию Израиля и размещены в уже подготовленных для их приема медицинских учреждениях".

Телеканал не исключил, что сотрудники Красного Креста, вовлеченные в процесс передачи заложников, получат разрешение от ХАМАС "посетить остающихся у радикалов людей и оказать им поддержку".

Ранее ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Катара и Египта соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Движение подтвердило, что договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве 50 женщин, детей и подростков в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 женщин, детей и подростков.

В свою очередь канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что правительство одобрило план по возвращению не менее 50 заложников и введению гуманитарной паузы на четыре дня. После ее завершения армия еврейского государства возобновит операцию в анклаве. За освобождение еще 10 заложников Израиль будет на день прекращать боевые действия, отметили в канцелярии Нетаньяху. По данным израильской стороны, в плену у боевиков находятся более 200 человек.