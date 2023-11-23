23 ноября, 08:58
Палестино-израильский конфликт

CNN: первые два дня освобождения израильских заложников станут тестовыми

По информации телеканала, это нужно, чтобы убедиться в том, что механизм работает в соответствии с договоренностями

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. Первые два дня освобождения израильских заложников, захваченных палестинским движением ХАМАС, станут тестовыми, за это время стороны смогут убедиться в том, что процесс работает. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.

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"Первый обмен является наиболее важным, чтобы убедиться в том, что механизм работает в соответствии с договоренностями", - заявил собеседник телеканала. По его информации, к третьему дню ожидается начало обсуждения возможного второго этапа освобождения заложников, помимо первоначальной группы из 50 человек.

Телеканал отмечает, что заложники будут доставлены представителями Красного Креста в Рафах, где их встретят специально обученные израильские солдаты, которые проверят личность освобожденных. Затем их на вертолете направят в израильские больницы, где для них будут оборудованы специальные комнаты, закрытые для посторонних. По словам собеседника CNN, в рамках сделки ожидается, что представители Красного Креста смогут посещать и оказывать медицинскую помощь тем заложникам, которые все еще остаются в Газе.

Ранее ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Катара и Египта соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Движение подтвердило, что договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве 50 женщин и детей в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 женщин и детей в возрасте до 19 лет.

В свою очередь канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что правительство одобрило план по возвращению не менее 50 заложников и введению гуманитарной паузы на четыре дня. После ее завершения армия еврейского государства возобновит операцию в анклаве. За освобождение еще 10 заложников Израиль будет на день прекращать боевые действия, отметили в канцелярии Нетаньяху. По данным израильской стороны, в плену у боевиков находятся более 200 человек. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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