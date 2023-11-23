23 ноября, 09:21
Палестино-израильский конфликт

Премьер Катара и госсекретарь США обсудили реализацию сделки между Израилем и ХАМАС

Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани подчеркнул важность продолжения усилий для прекращения войны в секторе Газа

ДУБАЙ, 23 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили по телефону начало реализации соглашения между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС о гуманитарном перемирии в секторе Газа.

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"В ходе разговора [стороны] обсудили шаги для начала реализации соглашения о перемирии, достигнутого Израилем и <…> движением ХАМАС при посредничестве Катара и поддержке Египта и США, а также процедуру освобождения гражданских лиц и важность увеличения поставок гуманитарной помощи в сектор Газа", - говорится в заявлении, опубликованном на странице МИД Катара в соцсети Х (ранее Twitter).

Как отмечается, премьер Катара подчеркнул важность продолжения усилий для прекращения войны в секторе Газа. В свою очередь Блинкен поблагодарил Доху за ее посредничество между ХАМАС и Израилем, добавив, что Вашингтон привержен решению палестино-израильского конфликта, предусматривающему создание двух государств. 

Теги:
СШАПалестинаКатарПалестино-израильский конфликтИзраильБлинкен, Энтони
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