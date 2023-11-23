23 ноября, 09:40
Палестино-израильский конфликт

Бойцы "Хезболлах" выпустили около 50 ракет по израильской военной базе в Цфате

Как утверждается, военнослужащие еврейского государства понесли потери

БЕЙРУТ, 23 ноября. /ТАСС/. Вооруженные формирования шиитской партии "Хезболлах" обстреляли из реактивных систем залпового огня район дислокации 91-й механизированной дивизии израильской армии в окрестностях города Цфат (Сафед). Об этом говорится в коммюнике, переданном в Telegram-канале военно-информационной службы "Хезболлах".

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В нем указывается, что шиитские формирования выпустили по израильской военной базе 48 реактивных снарядов. Как утверждается, израильские военнослужащие понесли потери.

Со стороны командования Армии обороны Израиля сведений об обстреле окрестностей Цфата не поступало. 

Теги:
ЛиванПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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