Израиль вновь на четыре часа приостановил боевые действия в Хан-Юнисе

Этот режим будет действовать с 11:00 до 15:00 мск

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 ноября. /ТАСС/. Израильские военные с 11:00 до 15:00 мск вновь приостановили боевые действия в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Авихай Эдри.

"Сегодня в течение дня, а точнее - с 10:00 до 14:00 [по местному времени], мы осуществим тактическую приостановку боевых действий в районах Эс-Салям и Эль-Манара города Хан-Юнис", - написал он в социальной сети Х (ранее Twitter).

Эдри добавил, что гуманитарный коридор для эвакуации жителей районов Джебалия и Эш-Шуджаия города Газа будет вновь действовать до 16:00 по местному времени (17:00 мск). Маршрут пройдет по дороге Салах эд-Дин на юг анклава.

Армия Израиля с 12 ноября каждый день объявляет о приостановке боевых действий в разных частях анклава в гуманитарных целях. 22 ноября военные объявили о четырехчасовом перемирии в районах Джаурат эл-Лот и Батн эс-Самин города Хан-Юнис.