США и Индия контактируют по делу о заговоре с целью убийства сикхского сепаратиста

Руководитель пресс-службы СНБ Белого дома Эйдриенн Уотсон отметила, что индийская сторона расследует дело о заговоре, была "удивлена и озабочена" сообщениями о нем и указала, что "деятельность такого рода выходит за пределы проводимой ей политики"

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. Власти США и Индии находятся в контакте по поводу ситуации, охарактеризованной СМИ как заговор с целью убийства сикхского сепаратиста в Америке. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон.

"Мы со всей серьезностью относимся к этому вопросу, он поднимался правительством США [в ходе разговора] с индийскими властями, в том числе на самом высоком уровне", - приводит ее слова газета The Wall Street Journal. По словам Уотсон, индийская сторона расследует дело о заговоре, была "удивлена и озабочена" сообщениями о нем и указала, что "деятельность такого рода выходит за пределы проводимой ей политики". "Мы выразили надежду, что все виновные будут привлечены к ответственности", - добавила она.

В свою очередь представитель МИД Индии Ариндам Багчи ранее сказал, что Вашингтон поделился с властями южноазиатской республики данными о террористических угрозах и организованных преступных группировках.

В среду газета Financial Times сообщила, что США сорвали заговор с целью убийства сикхского сепаратиста в Америке и выразили Нью-Дели обеспокоенность в связи с предполагаемой причастностью Индии к этому инциденту. По их данным, "помимо дипломатического предупреждения, федеральные прокуроры США предъявили засекреченное обвинительное заключение как минимум одному предполагаемому исполнителю заговора в окружном суде Нью-Йорка".

Целью заговора, по сведениям издания, был Гурпатвант Сингх Паннун, гражданин США и Канады, главный юрисконсульт запрещенной в Индии организации "Сикхи за справедливость". Эта базирующаяся в США группировка выступает за создание на территории индийского штата Пенджаб независимого государства Халистан.

Министерство юстиции США рассматривает вопрос о том, стоит ли раскрывать обвинительное заключение и обнародовать обвинения или же подождать, пока Оттава завершит расследование обстоятельств убийства одного из лидеров сикхской общины Канады. Минюст США и ФБР отказались от комментариев. Совет национальной безопасности заявил, что США "не комментируют текущие вопросы правоохранительной деятельности или частные дипломатические дискуссии с нашими партнерами", заметив, что "обеспечение безопасности граждан США имеет первостепенное значение".