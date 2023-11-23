ВВС Израиля нанесли ответные удары по объектам "Хезболлах" в Ливане

Как сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля, "вертолет ЦАХАЛ, БПЛА и танки нанесли удары по террористической ячейке, которая выпустила противотанковую ракету в направлении района Биранит"

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 ноября. /ТАСС/. Израильские ВВС нанесли удары по объектам инфраструктуры шиитской организации "Хезболлах" в Ливане в ответ на обстрелы территории Израиля. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"В ответ на обстрелы Израиля сегодня вертолеты и истребители ЦАХАЛа нанесли удары по террористической инфраструктуре "Хезболлах" и ракетным пусковым площадкам в Ливане", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Кроме того, "вертолет ЦАХАЛ, БПЛА и танки нанесли удары по террористической ячейке, которая выпустила противотанковую ракету в направлении района Биранит [на севере Израиля]", добавили в пресс-службе.