23 ноября, 14:15
Палестино-израильский конфликт

ВВС Израиля нанесли ответные удары по объектам "Хезболлах" в Ливане

Как сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля, "вертолет ЦАХАЛ, БПЛА и танки нанесли удары по террористической ячейке, которая выпустила противотанковую ракету в направлении района Биранит"

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 ноября. /ТАСС/. Израильские ВВС нанесли удары по объектам инфраструктуры шиитской организации "Хезболлах" в Ливане в ответ на обстрелы территории Израиля. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

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"В ответ на обстрелы Израиля сегодня вертолеты и истребители ЦАХАЛа нанесли удары по террористической инфраструктуре "Хезболлах" и ракетным пусковым площадкам в Ливане", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Кроме того, "вертолет ЦАХАЛ, БПЛА и танки нанесли удары по террористической ячейке, которая выпустила противотанковую ракету в направлении района Биранит [на севере Израиля]", добавили в пресс-службе. 

Теги:
ЛиванПалестино-израильский конфликтИзраиль
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